Об этом рассказал военный эксперт Игорь Козий, в эфире 24 канала. Он также отметил, что ВСУ пытается решить эту проблему в пользу Украины.
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Эксперт отмечает, что оккупанты не учитывают правила ведения войны и избивают из всего, что у них есть. В Украине они уже использовали:
- фосфорные бомбы
- кассетные бомбы
- огнестрельное оружие по гражданским
- вакуумные боеголовки
- фугасные авиационные бомбы
Следует понимать, что Россия не отказалась от желания удерживать сухопутный коридор Крым-Донбасс, но все эти "успехи" могут сойти на нет, если наши контрнаступательные действия будут выходить за пределы Херсонской и Николаевской областей, рассказывает Козий.
Какая ситуация на разных участках фронта: смотрите видео