Так, Владимир Путин стал героем карикатур из-за неудавшейся попытки русских кораблей перейти Босфор. Художник-иллюстратор "Радио Свобода" из Азербайджана Гюндуз Агаев создал сразу два шаржа на эту тему.
Темы Из Средиземного моря накивали пятками военные корабли России: Стамбул не разрешил пройти Босфор
"Босфорские клещи"
На одной из карикатур Путин тонет в воде. Его нос прищемили гигантские "Босфорские клещи". Кстати, именно такое название иллюстрации дал автор.
Босфорские клещи / Карикатура Гюндуз Агаев
На другой карикатуре российский диктатор жмет руку президенту Турции Реджепу Эрдогану. Оба стоят в воде. Путин подталкивает свои корабли, однако у Эрдогана в руках табличка "Закрыто".
Эрдоган не пропустил российские корабли через Босфор / Карикатура Гюндуз Агаев
Читайте также Только "добрая воля Киева": в России сделали циничное заявление о готовности к переговорам с Украиной
Российские корабли не пропустили через Босфор: что известно
- Российские военные корабли с традиционными надписями Z и V на протяжении 9 месяцев стояли в Средиземном море. оккупанты зашли туда еще в начале февраля. Россияне хотели зайти в Черное море и использовать свои корабли во время нападения на Украину.
- Однако пройти Босфор путинские суда так и не смогли. Дело в том, что Стамбул отказался пропускать эти корабли.
- Руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко отметил, что впоследствии в Сингапурском проливе зафиксировали ракетный крейсер тихоокеанского флота России Varyag и большой противолодочный корабль Admiral Tributs.