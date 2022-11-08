Так, Владимир Путин стал героем карикатур из-за неудавшейся попытки русских кораблей перейти Босфор. Художник-иллюстратор "Радио Свобода" из Азербайджана Гюндуз Агаев создал сразу два шаржа на эту тему.

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"Босфорские клещи"

На одной из карикатур Путин тонет в воде. Его нос прищемили гигантские "Босфорские клещи". Кстати, именно такое название иллюстрации дал автор.



Босфорские клещи / Карикатура Гюндуз Агаев

На другой карикатуре российский диктатор жмет руку президенту Турции Реджепу Эрдогану. Оба стоят в воде. Путин подталкивает свои корабли, однако у Эрдогана в руках табличка "Закрыто".



Эрдоган не пропустил российские корабли через Босфор / Карикатура Гюндуз Агаев

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