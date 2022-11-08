Так, Владімір Путін став героєм карикатур через невдалу спробу російських кораблів перейти Босфор. Художник-ілюстратор "Радіо Свобода" з Азербайджану Гюндуз Агаєв створив одразу два шаржі на цю тему.
До теми З Середземного моря накивали п'ятами військові кораблі Росії: Стамбул не дозволив пройти Босфор
"Босфорські кліщі"
На одній з карикатур Путін тоне у воді. Його ніс прищемили велетенські "Босфорські кліщі". До речі, саме таку назву ілюстрації дав автор.
Босфорські кліщі / Карикатура Гюндуз Агаєв
На іншій карикатурі російський диктатор тисне руку президенту Туреччини Реджепу Ердогану. Обидва стоять у воді. Путін підштовхує свої кораблі, однак в Ердогана в руках табличка "Закрито".
Ердоган не пропустив російські кораблі через Босфор / Карикатура Гюндуз Агаєв
Читайте також Лише "добра воля Києва": у Росії зробили цинічну заяву про готовність до переговорів з Україною
Російські кораблі не пропустили через Босфор: що відомо
- Російські воєнні кораблі з традиційними написами Z і V упродовж 9 місяців стояли в Середземному морі. Окупанти зайшли туди ще на початку лютого. Росіяни хотіли зайти в Чорне море та використати свої кораблі під час нападу на Україну.
- Однак, пройти Босфор російські судна так і не змогли. Річ у тім, що Стамбул відмовився пропускати ці кораблі.
- Керівник Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко зазначив, що згодом у Сингапурській протоці зафіксували ракетний крейсер тихоокеанського флоту Росії Varyag та великий протичовновий корабель Admiral Tributs.