Об этом в эфире 24 канала сказал экс-заместитель генпрокурора Украины Виктор Чумак. Он предположил, что президенту России не говорят всей правды.

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"Мне кажется, что он (Путин – 24 канал) еще просто не знает, что ошибся. Он живет в своем пузыре, где говорят: "Все по плану, немного большее сопротивление Украины, но все по плану", – отметил Чумак.

О потерях не говорят

Россиянам также не говорят о потерях и неудаче на войне.

Так же Путину представляют максимально "прилизанные" цифры, как и обществу. Тем, кто докладывает, страшно признать, что они ошиблись,

– подчеркнул Чумак.

"Мы все лохи и довели страну до такого состояния" – вот что нужно сказать. Там нет людей, которые готовы это сказать", – подытожил он.

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