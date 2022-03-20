Про це в ефірі 24 каналу сказав ексзаступник генпрокурора України Віктор Чумак. Він припустив, що президенту Росії не говорять всієї правди.

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"Мені здається, що він (Путін – 24 канал) ще просто не знає, що помилився. Він живе у своїй бульбашці, де говорять: "Все за планом, трохи більший спротив України, але все за планом", – зазначив Чумак.

Про втрати не говорять

Росіянам також не говорять про втрати та невдачу на війні.

Так само Путіну подають максимально "прилизані" цифри, як і суспільству. Тим, хто доповідає, страшно визнати, що вони помилились,

– наголосив Чумак.

"Ми всі лохи і довели країну до такого стану" – от що треба сказати. Там немає людей, які готові це сказати", – підсумував він.

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