Соответствующую информацию рассказал советник главы Офиса Президента. В частности, об этом он рассказал на 80 день войны, то есть 14 мая.

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Путину вызвали скорую помощь

У нас есть данные о том, что Путину примерно неделю назад вызвали скорую помощь. Ночью. Что-то с ним было совсем плохо,

– рассказал Арестович.

Советник главы Офиса Президента пояснил, что помощь вызвали прямо к постели главы России.

Однако Алексей Арестович уточнил, что даже без этой информации можно посмотреть на Путина, заметить, как он выглядит.

"Даже не специалистам большим видно, как он на параде тащил правую ногу, скрученно держал руку, дергался. Бледный, несчастный, измученный старик", – объяснил советник главы ОП.

Также пояснил, что противнику важно дать стратегию выхода, чтобы не было "крысы", загнанной в угол.

Русскому народу, армии, руководству, олигархам, спецслужбам и другим объяснили, что ключ к выходу – избавиться от Путина.

Кратко о болезнях Путина

Через несколько дней после полномасштабного вторжения СМИ написали, что Владимир Путин страдает стероидной яростью. Ее могли вызвать препараты для лечения рака, болезни Паркинсона или деменции.

В частности известно, что 9 мая глава Кремля выглядел хилым и сидел, бросив плед на колени.

13 мая СМИ написали, что приближенный к Кремлю олигарх рассказал, что якобы Путин серьезно болен раком крови. По его словам, диктатор сошел с ума от своего вторжения в Украину.

В тот же день глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что Путин все-таки болен раком. Буданов добавил: "Он очень сильно болен. У него одновременно несколько значительных заболеваний, одним из которых является рак".

Более того, победа Украины приведет к смене политического руководства России, ведь процессы уже запущены.

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