Путину нужно, чтобы Украины не было, – Дейнега о переговорах в Париже

Лидеры Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже, чтобы обсудить ряд вопросов. Стоит отметить, что это первая встреча в нормандском формате после трехлетнего перерыва.

Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

Интересно! Нормандская встреча началась: видео

Что Украина хочет получить от переговоров

Украинская сторона планировала обсудить прекращение войны на Донбассе. В частности – вопросы разведения войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и тему оккупированного Крыма.

Договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года.

Зеленский анонсировал, что потребует на саммите, чтобы предстоящие местные выборы в ОРДЛО состоялись по украинскому законодательству, а границы были под контролем государства.

Относительно Крыма, то Зеленский обещал предложить новый формат. В частности – привлечь к обсуждению этой темы США.

Перед саммитом предполагалось, что на встрече может остро встать вопрос поставок газа.



Переговоры в нормандском формате

Смотрите видео: чего ждут украинцы от нормандского саммита

Чего вероятно хочет Россия

Относительно целей и планов РФ можно только гадать. Основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в прямом эфире 24 канала предположил, что президент России хочет, чтобы Украины не было.

Программа максимум – поглотить Украину как Беларусь. Или же хочет, чтобы в Украине был такой буфер, в который никто не хочет лезть, в котором постоянно происходит какой-то трэш,

– добавил Дейнега.

Он также сказал, что вероятность того, что Зеленский достигнет целей, небольшая. По мнению Дейнеги, Зеленского к переговорам подталкивают человеческие чувства, он очень сентиментальный из-за того, что люди гибнут на фронте. И если Зеленского беспокоят судьбы украинцев, то Путина к встрече подталкивают западные партнеры.

Смотрите полное видео марафона на 24 канале: