Путину нужно, чтобы Украины не было, – Дейнега о переговорах в Париже
Лидеры Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже, чтобы обсудить ряд вопросов. Стоит отметить, что это первая встреча в нормандском формате после трехлетнего перерыва.
Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.
Интересно! Нормандская встреча началась: видео
Что Украина хочет получить от переговоров
- Украинская сторона планировала обсудить прекращение войны на Донбассе. В частности – вопросы разведения войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и тему оккупированного Крыма.
- Договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года.
- Зеленский анонсировал, что потребует на саммите, чтобы предстоящие местные выборы в ОРДЛО состоялись по украинскому законодательству, а границы были под контролем государства.
- Относительно Крыма, то Зеленский обещал предложить новый формат. В частности – привлечь к обсуждению этой темы США.
- Перед саммитом предполагалось, что на встрече может остро встать вопрос поставок газа.
Переговоры в нормандском формате
Смотрите видео: чего ждут украинцы от нормандского саммита
Чего вероятно хочет Россия
Относительно целей и планов РФ можно только гадать. Основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в прямом эфире 24 канала предположил, что президент России хочет, чтобы Украины не было.
Программа максимум – поглотить Украину как Беларусь. Или же хочет, чтобы в Украине был такой буфер, в который никто не хочет лезть, в котором постоянно происходит какой-то трэш,
– добавил Дейнега.
Он также сказал, что вероятность того, что Зеленский достигнет целей, небольшая. По мнению Дейнеги, Зеленского к переговорам подталкивают человеческие чувства, он очень сентиментальный из-за того, что люди гибнут на фронте. И если Зеленского беспокоят судьбы украинцев, то Путина к встрече подталкивают западные партнеры.
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