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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Путину нужно, чтобы Украины не было, – Дейнега о переговорах в Париже

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      Переговоры в Париже / 24 канал

      Лидеры Украины, Германии, Франции и России встретились в Париже, чтобы обсудить ряд вопросов. Стоит отметить, что это первая встреча в нормандском формате после трехлетнего перерыва.

      Главный вопрос на повестке дня – обсуждение дальнейших шагов и сроков установления мира на Донбассе.

      Интересно! Нормандская встреча началась: видео

      Что Украина хочет получить от переговоров

      • Украинская сторона планировала обсудить прекращение войны на Донбассе. В частности – вопросы разведения войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и тему оккупированного Крыма.
      • Договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года.
      • Зеленский анонсировал, что потребует на саммите, чтобы предстоящие местные выборы в ОРДЛО состоялись по украинскому законодательству, а границы были под контролем государства.
      • Относительно Крыма, то Зеленский обещал предложить новый формат. В частности – привлечь к обсуждению этой темы США.
      • Перед саммитом предполагалось, что на встрече может остро встать вопрос поставок газа.


      Переговоры в нормандском формате

      Смотрите видео: чего ждут украинцы от нормандского саммита

      Чего вероятно хочет Россия

      Относительно целей и планов РФ можно только гадать. Основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в прямом эфире 24 канала предположил, что президент России хочет, чтобы Украины не было.

      Программа максимум – поглотить Украину как Беларусь. Или же хочет, чтобы в Украине был такой буфер, в который никто не хочет лезть, в котором постоянно происходит какой-то трэш,
      – добавил Дейнега.

      Он также сказал, что вероятность того, что Зеленский достигнет целей, небольшая. По мнению Дейнеги, Зеленского к переговорам подталкивают человеческие чувства, он очень сентиментальный из-за того, что люди гибнут на фронте. И если Зеленского беспокоят судьбы украинцев, то Путина к встрече подталкивают западные партнеры.

      Смотрите полное видео марафона на 24 канале:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Нормандский формат Новости Украины Владимир Путин Ангела Меркель Законодательство Обмен пленными Эммануэль Макрон Владимир Зеленский
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