Путіну треба, щоб України не було, – Дейнега про переговори у Парижі

Лідери України, Німеччини, Франції та Росії зустрілися у Парижі, аби обговорити низку питань. Варто зазначити, що це перша зустріч у нормандському форматі після трирічної перерви.

Головне питання на порядку денному – обговорення подальших кроків і термінів встановлення миру на Донбасі.

Цікаво! Нормандська зустріч розпочалася: відео

Що Україна хоче отримати від переговорів

Українська сторона планувала обговорити припинення війни на Донбасі. Зокрема – питання розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та тему окупованого Криму.

Домовитися з Росією про новий обмін полоненими – "всіх на всіх" до кінця 2019 року.

Зеленський анонсував, що вимагатиме на саміті, аби майбутні місцеві вибори в ОРДЛО відбулися за українським законодавством, а кордони були під контролем держави.

Щодо Криму, то Зеленський обіцяв запропонувати новий формат. Зокрема – залучити до обговорення цієї теми США.

Перед самітом припускалося, що на зустрічі може гостро постати питання постачання газу.



Переговори у нормандському форматі

Дивіться відео: чого чекають українці від нормандського саміту

Що ймовірно хоче Росія

Щодо цілей та планів РФ можна лише гадати. Засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у прямому ефірі 24 каналу припустив, що президент Росії хоче, аби України не було.

Програма максимум – поглинути Україну як Білорусь. Або ж хоче, аби в Україні був такий буфер, в який ніхто не хоче лізти, в якому постійно відбувається якийсь треш,

– додав Дейнега.

Він також сказав, що ймовірність того, що Зеленський досягне цілей, невелика. На думку Дейнеги, Зеленського до переговорів підштовхують людські почуття, він дуже сентиментальний через те, що люди гинуть на фронті. І якщо Зеленського непокоять долі українців, то Путіна до зустрічі підштовхують західні партнери.

Дивіться повне відео марафону на 24 каналі: