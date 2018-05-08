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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Путину важно держать нового премьер-министра Армении на своем крючке, – эксперт

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Путину необходимо, чтобы Армения и ее новый премьер-министр оставались в орбите России
Путину необходимо, чтобы Армения и ее новый премьер-министр оставались в орбите России / Комсомольская правда

Официально Россия не вмешивается в армянскую внутриполитическую ситуацию. На самом же деле Москва была и остается главной политической движущей силой в стране. Армения должна оставаться в орбите РФ, не выходить из Евразийского союза и Организации договора о коллективной безопасности.

Путину также необходимо держать нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна на своем крючке, комментирует для Liberation директор Центра европейских исследований Артур Казинян.

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В конце концов, продолжает эксперт, Кремль всегда найдет партии и политиков, которых можно спонсировать, он может работать с любой властью, поскольку у него есть политические, экономические и геополитические рычаги для того, чтобы получить то, что он хочет от Армении. В то же время "у России есть повод для беспокойства, потому что народ начал выражать свою волю и выигрывать битвы. Такой пример может оказаться заразительным", говорится в статье.

Пашинян должен будет обосновывать каждый закон, и парламентские дебаты будут проходить онлайн, на глазах общественности. Депутаты будут вынуждены голосовать за общее благо. Я скорее оптимист: до досрочных парламентских выборов нынешний парламент Армении будет очень эффективен,
– прогнозирует аналитик.

Напомним, 8 мая, после почти месяца акций протеста лидера оппозиционного движения "Елк" Никола Пашиняна избрали премьер-министром Армении. Он стал главой правительства с второй попытки. Впервые его пытались избрать 1 мая, однако тогда в парламенте не набралось достаточного количества голосов.

Теги: Новости политики Новости России Новости Армении Никол Пашинян
Источник: 24 Канал
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