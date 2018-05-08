Путіну важливо тримати нового прем'єр-міністра Вірменії на своєму гачку, – експерт

Офіційно Росія не втручається у вірменську внутрішньополітичну ситуацію. Насправді ж Москва була і залишається головною політичною рушійною силою в країні. Вірменія повинна залишатися в орбіті РФ, не виходити з Євразійського союзу та Організації договору про колективну безпеку.

Путіну також необхідно тримати нового прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на своєму гачку, коментує для Liberation директор Центру європейських досліджень Артур Казінян.

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Зрештою, продовжує експерт, Кремль завжди знайде партії та політиків, яких можна спонсорувати, він може працювати з будь-якою владою, оскільки у нього є політичні, економічні і геополітичні важелі для того, щоб отримати те, що він хоче від Вірменії. Водночас "у Росії є привід для занепокоєння, тому що народ почав висловлювати свою волю і вигравати битви. Такий приклад може виявитися заразним", йдеться у статті.

Пашинян повинен буде обґрунтовувати кожен закон, і парламентські дебати будуть проходити онлайн, на очах громадськості. Депутати будуть змушені голосувати за загальне благо. Я швидше оптиміст: до дострокових парламентських виборів нинішній парламент Вірменії буде дуже ефективний,

– прогнозує аналітик.

Нагадаємо, 8 травня, після майже місяця акцій протесту лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Він став главою уряду із другої спроби. Вперше його намагалися обрати 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралося достатньої кількості голосів.