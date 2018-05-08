21:14
13 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
15°C 8°C
  • понеділок
    17°C 11°C
  • вівторок
    22°C 11°C
  • середа
    23°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Вчетверте цар. Майський указ
Вєсті Кремля
19:39, 12 травня
Вєсті. UA. Жир. Принцеса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:43, 12 травня
Шахраї дістались до ОСББ: у чому небезпека для мешканців багатоквартирного будинку
ЦРУ
09:13, 9 травня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Жахіття радянських витверезників
Згадати все
22:54, 11 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Путіну важливо тримати нового прем'єр-міністра Вірменії на своєму гачку, – експерт

474 Читать новость на русском
Путіну необхідно, щоб Вірменія та її новий прем'єр-міністр залишалися в орбіті Росії
Путіну необхідно, щоб Вірменія та її новий прем'єр-міністр залишалися в орбіті Росії / Комсомольская правда

Офіційно Росія не втручається у вірменську внутрішньополітичну ситуацію. Насправді ж Москва була і залишається головною політичною рушійною силою в країні. Вірменія повинна залишатися в орбіті РФ, не виходити з Євразійського союзу та Організації договору про колективну безпеку.

Путіну також необхідно тримати нового прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на своєму гачку, коментує для Liberation директор Центру європейських досліджень Артур Казінян.

Читайте також: Новообраний прем'єр-міністр Вірменії хоче зустрітися з Путіним

Зрештою, продовжує експерт, Кремль завжди знайде партії та політиків, яких можна спонсорувати, він може працювати з будь-якою владою, оскільки у нього є політичні, економічні і геополітичні важелі для того, щоб отримати те, що він хоче від Вірменії. Водночас "у Росії є привід для занепокоєння, тому що народ почав висловлювати свою волю і вигравати битви. Такий приклад може виявитися заразним", йдеться у статті.

Пашинян повинен буде обґрунтовувати кожен закон, і парламентські дебати будуть проходити онлайн, на очах громадськості. Депутати будуть змушені голосувати за загальне благо. Я швидше оптиміст: до дострокових парламентських виборів нинішній парламент Вірменії буде дуже ефективний,
– прогнозує аналітик.

Нагадаємо, 8 травня, після майже місяця акцій протесту лідера опозиційного руху "Елк" Нікола Пашиняна обрали прем'єр-міністром Вірменії. Він став главою уряду із другої спроби. Вперше його намагалися обрати 1 травня, проте тоді у парламенті не назбиралося достатньої кількості голосів.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини Вірменії Нікол Пашинян
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 8 травня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сьогодні, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 232
Україну чекають пожежі
сьогодні, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 421
Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
сьогодні, 17:00 Новий скандал: як Порошенко намагається сподобатися американському лідеру Дональду Трампу
2089
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сьогодні, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1241
Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
сьогодні, 15:00 Як провести до парламенту більшість представників суспільства, а не олігархів
Єгор Соболєв 492
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук