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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
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      24 Канал Программы Недиванная сотня
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      Путину вернули крымское вино, закшвар Ломаченко со спецназом РФ – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 114 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 10 января – президент Эстонии отказался принимать от Путина на день рождения бутылку вина из оккупированного Крыма. Расстроился ли президент РФ? На самом деле, никому не интересно. Боксер Василий Ломаченко запостил видео с российскими спецназовцами и поблагодарил "зеленых человечков". Посмотрим, как он поедет к ним, если придется бежать с Украины.

      Также в выпуске:

      Катастрофа украинского самолета.

      Украинский "Боинг" МАУ разбился под Тегераном. Что стало причиной 176 смертей: неисправность или иранская ракета?

      Кризис на Ближнем Востоке.

      Что происходит между США и Ираном и при чем здесь Ирак? Грозит ли нам Третья мировая война?

      (Не)въездные артисты и блогеры.

      Добронравов, Корчевников, Хакамада, доктор Албан, никому не известная российская блогер... Когда в Украину прекратят пускать "крымнашевцев"? Уважаемая власть, ну хватит наступать на одни и те же грабли!

      Бумажку вместо паспорта.

      В фейковых республиках запрещают украинские паспорта. А вместо них дают бумажки, которые нигде в мире не действуют. По ним можно путешествовать разве что из вымышленной "ЛНР" в такую же вымышленную "ДНР". И пусть весь мир подождет!

      Привет, комендантский час!

      Главари квазиреспублик решили поставить эксперимент на новогодние праздники – и отменили комендантский час. Эксперимент провалился. Не выдержал простой люд свободы. Не для этого они родились!

      "Щедрик" в оккупированном Крыму.

      В одном из храмов оккупированного Севастополя в Сочельник звучали украинские колядки. Так тепло в Крыму еще никогда не было.

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

      Корабль России "агрессивно сблизился" с эсминцем США: видео
      10 января
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      Автор: Леонид Остальцев, Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Владимир Путин Новости Крыма Аннексия Крыма Недиванная сотня
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