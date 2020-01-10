Путіну повернули кримське вино, закшвар Ломаченка зі спецназом РФ – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 10 січня – президентка Естонії відмовилась приймати від Путіна на день народження пляшку вина з окупованого Криму. Чи засмутився президент РФ? Насправді, нікому не цікаво. Боксер Василь Ломаченко запостив відео з російськими спецпризначенцями і подякував "зеленим чоловічкам". Подивимось, як він поїде до них, якщо доведеться тікати з України.

Також у випуску:

Катастрофа українського літака.

Український "Боїнг" МАУ розбився під Тегераном. Що стало причиною 176 смертей: несправність чи іранська ракета?

Криза на Близькому Сході.

Що відбувається між США і Іраном і до чого тут Ірак? Чи загрожує нам Третя світова війна?

(Не)в‘їзні артисти і блогери.

Добронравов, Корчевніков, Хакамада, доктор Албан, нікому не відома російська блогерка... Коли в Україну припинять пускати "кримнашівців"? Шановна владо, ну досить наступати на одні й ті самі граблі!

Папірець замість паспорта.

У фейкових республіках забороняють українські паспорти. А замість них дають папірці, які ніде в світі не діють. За ними можна подорожувати хіба що з вигаданої "ЛНР" у таку ж вигадану "ДНР". І нехай весь світ зачекає!

Привіт, комендантська годино!

Ватажки квазіреспублік вирішили поставити експеримент на новорічні свята – і скасували комендантську годину. Експеримент провалився. Не витримав простий люд свободи. Не для цього вони народилися!

"Щедрик" в окупованому Криму.

В одному з храмів окупованого Севастополя у Святвечір лунали українські колядки. Так тепло в Криму ще ніколи не було.

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.