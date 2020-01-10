Путіну повернули кримське вино, закшвар Ломаченка зі спецназом РФ – Недиванна сотня
У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 10 січня – президентка Естонії відмовилась приймати від Путіна на день народження пляшку вина з окупованого Криму. Чи засмутився президент РФ? Насправді, нікому не цікаво. Боксер Василь Ломаченко запостив відео з російськими спецпризначенцями і подякував "зеленим чоловічкам". Подивимось, як він поїде до них, якщо доведеться тікати з України.
Також у випуску:
Катастрофа українського літака.
Український "Боїнг" МАУ розбився під Тегераном. Що стало причиною 176 смертей: несправність чи іранська ракета?
Криза на Близькому Сході.
Що відбувається між США і Іраном і до чого тут Ірак? Чи загрожує нам Третя світова війна?
(Не)в‘їзні артисти і блогери.
Добронравов, Корчевніков, Хакамада, доктор Албан, нікому не відома російська блогерка... Коли в Україну припинять пускати "кримнашівців"? Шановна владо, ну досить наступати на одні й ті самі граблі!
Папірець замість паспорта.
У фейкових республіках забороняють українські паспорти. А замість них дають папірці, які ніде в світі не діють. За ними можна подорожувати хіба що з вигаданої "ЛНР" у таку ж вигадану "ДНР". І нехай весь світ зачекає!
Привіт, комендантська годино!
Ватажки квазіреспублік вирішили поставити експеримент на новорічні свята – і скасували комендантську годину. Експеримент провалився. Не витримав простий люд свободи. Не для цього вони народилися!
"Щедрик" в окупованому Криму.
В одному з храмів окупованого Севастополя у Святвечір лунали українські колядки. Так тепло в Криму ще ніколи не було.
Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.
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