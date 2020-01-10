23:39
10 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Судний день для російського футболу. РПЦ бореться з пожежами
      Вєсті Кремля
      21:18, сьогодні
      Вєсті.UA: Погана карма Шуфрича. Цукерберг проти Портнова
      Вєсті.UA
      20:39, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Недиванна сотня
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Путіну повернули кримське вино, закшвар Ломаченка зі спецназом РФ – Недиванна сотня

      Недиванна сотня 29 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 10 січня – президентка Естонії відмовилась приймати від Путіна на день народження пляшку вина з окупованого Криму. Чи засмутився президент РФ? Насправді, нікому не цікаво. Боксер Василь Ломаченко запостив відео з російськими спецпризначенцями і подякував "зеленим чоловічкам". Подивимось, як він поїде до них, якщо доведеться тікати з України.

      Також у випуску: 

      Катастрофа українського літака.

      Український "Боїнг" МАУ розбився під Тегераном. Що стало причиною 176 смертей: несправність чи іранська ракета?

      Криза на Близькому Сході.

      Що відбувається між США і Іраном і до чого тут Ірак? Чи загрожує нам Третя світова війна?

      (Не)в‘їзні артисти і блогери.

      Добронравов, Корчевніков, Хакамада, доктор Албан, нікому не відома російська блогерка... Коли в Україну припинять пускати "кримнашівців"? Шановна владо, ну досить наступати на одні й ті самі граблі!

      Папірець замість паспорта. 

      У фейкових республіках забороняють українські паспорти. А замість них дають папірці, які ніде в світі не діють. За ними можна подорожувати хіба що з вигаданої "ЛНР" у таку ж вигадану "ДНР". І нехай весь світ зачекає!

      Привіт, комендантська годино!

      Ватажки квазіреспублік вирішили поставити експеримент на новорічні свята – і скасували комендантську годину. Експеримент провалився. Не витримав простий люд свободи. Не для цього вони народилися!

      "Щедрик" в окупованому Криму.

      В одному з храмів окупованого Севастополя у Святвечір лунали українські колядки. Так тепло в Криму ще ніколи не було.

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      СБУ назвала дві версії катастрофи літака МАУ в Ірані
      сьогодні
      5834
      Автор: Євген Назаренко, Леонід Остальцев
      Теги: Недиванна сотня Анексія Криму Новини Криму Володимир Путін Новини України Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Український літак розбився в Ірані, загинуло 176 людей: останні новини, фото, відео
      Анастасія Зазуляк 38317
      сьогодні , 22:00 Перемирия не будет: за чей счет война в Ливии продолжается
      Злой Одессит 224
      31 грудня 2019 , 14:04 100 мільйонів гривень розіграли в акції Iron Man
      451
      сьогодні , 21:00 Людмила Таран: "Історія України така страшна, в ній долі катів і жертв переплелися"
      Наталія Лебідь 413
      сьогодні , 20:30 Сбитый лайнер МАУ: Иран против США
      Іван Яковина 661
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук