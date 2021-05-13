У избирателей Владимира Зеленского были иллюзии относительно того, что с Владимиром Путиным можно о чем-то договориться. Впрочем, этого достичь невозможно.

И украинцы должны это осознавать. Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Обратите внимание ЕС убежден, что Россия пытается поглотить украинский Донбасс, – Bloomberg

По его словам, после победы на президентских выборах и Зеленский, и его электорат думали, что с главой Кремля можно каким-то образом о чем-то договориться. Впрочем, это были лишь иллюзии.

Он также отметил, что избиратели Зеленского – это люди, которые готовы были защищать независимость Украины. Но, при этом считали, что можно иметь хорошее отношение к России.

"Я думаю, вот этих 1,5 года было достаточно, чтобы Зеленский и его избиратели убедились в том, что это невозможно. Мне кажется, сейчас в украинском обществе достигнуто такое единство", – отметил российский публицист.

Задача Путина – полный контроль над Украиной, – Пионтковский

Подразделение Евросоюза по вопросам иностранных дел опубликовал отчет, в котором говорится о том, что Россия пытается постепенно поглощать восточные регионы Украины. Андрей Пионтковский не согласился с такой оценкой. Мол, в ЕС не понимают истинных намерений Путина.

Его задача – не присоединение каких-то территорий, а полный контроль над Украиной, лишение ее независимости. И ОРДЛО ему нужны как инструмент для давления на Украину,

– заметил публицист.

И добавил, вся стратегия Москвы во время минских переговоров построена так, чтобы заставить Украину пойти на политические уступки. В частности, изменить Конституцию и принять закон об особом статусе.

"То есть, ничего не изменяя в том военно-террористическом плацдарме, который Россия создала из своего ОРДЛО, полностью легализовать его в украинском правовом поле", – пояснил он.

Андрей Пионтковский считает, что Россия для шантажа использует:

стрельбу на украинской границе;

аресты новых заложников.

"Задача Кремля – более серьезная, чем оккупация и аннексия 10% украинской территории", – подытожил он.

Пионтковский ответил, возможно ли договориться с Путиным: смотрите видео