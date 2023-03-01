Заместитель начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Ярослав Шанько заявил эфире телемарафона, что произошло искусственное развитие этой субкультуры. Также чиновник объяснил, кто за этим стоит.

Заметьте Что известно о ППК "Редан": эта молодежная субкультура уже дошла до Украины

Как "Редан" появился в Украине

Первоочередная проверка показала, что искусственное развитие такой субкультуры – это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

– заявил Ярослав Шанько.

По его словам, доказательством тому является то, что первый инцидент между оппонентами произошел 22 февраля в Москве. Тогда погибли два подростка.

"Именно после этого российские спецслужбы начали использовать такую ситуацию как модель провокации правонарушений на территории Украины", – заявил правоохранитель.

Заместитель начальника Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины пояснил, что:

российским спецслужбам помогают администраторы групп и каналов, пытающихся спровоцировать конфликты и вовлечь детей в правонарушения;

по состоянию на утро 1 марта состоялось 41 собрание молодежи в разных регионах Украины. Но полиция сработала и не допустила столкновений.

Более того, правоохранители пригласили в отделение почти 800 человек, из них большинство – несовершеннолетние. С ними полицейские провели профилактические беседы.

"Редан" раньше назывался ПВК "Вагнера"

Исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов рассказал в эфире телемарафона, что приставка "частной военной компании" на телеграмм-каналах появилась недавно.

Этот канал "Редан", который мы нашли, ранее назывался ПВК группа "Вагнер". Может ли это быть хайп или совпадение, как вы думаете,

– заявил Шаповалов.

Он отметил, что эту тему "разгоняют" россияне. Более того, даже пропагандист Соловьев посвятил почти пол часа эфира для этой истории и чтобы показать, мол, "никакого" отношения спецслужбы России к этому не имеют.

"То есть понятно, что это абсолютно подхваченная спецслужбами России акция. Это та история, когда контент очень хорошо заходит в социальные сети, а его производство почти ничего не стоит", – рассказал исполняющий обязанности руководителя ЦПИ.

По его словам, у россиян есть сети координированного неаутентичного поведения – это оружие в информационном пространстве, которое враги используют как "Шахиды" или любое другое оружие.

"Да речь не идет о фабриках троллей или о чем-то очень примитивном. Это система, которую использует искусственный интеллект и которая может включаться очень быстро в таких историях, которые возникают достаточно органично. Ведь для молодежи присущи субкультуры… Но именно из-за искусственности разгона, внедряемого российскими спецслужбы, эти случаи могут приобретать такую огромную активность и реакцию", – заявил Андрей Шаповалов.

Он добавил, что именно за это следует наказать российских пропагандистов.

Что известно о ППК "Редан"

Молодежная субкультура ППК "Редан" возникла в России и распространилась по Украине. Они носят футболки с изображением пауков и цифру 4. Это отсылка к аниме Hunter x Hunter.

Также участники движения заявляют, что выступают против футбольных фанатов, мигрантов и выходцев с Кавказа. Кроме того, они сторонники насилия и пытаются устроить массовые драки против другого движения на улицах городов.

В Украине правоохранители предотвратили такие драки во Львове, Харькове, Одессе, Киеве, Луцке, Виннице. К счастью наша полиция не допустила насилия, с подростками и их родителями провели беседы.