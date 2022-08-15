Об этом 24 каналу сообщил военный ВСУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Роман Костенко. Он отметил, что ранее российские частные военные компании были более профессиональными.
Обратите внимание Сперва нужно хорошо окопаться в защите, а уже тогда перехватывать инициативу, – Костенко
"В ЧВК "Вагнера" есть две категории"
Костенко рассказал, что те вагнеровцы, которые находятся на оккупированной территории Украины и принимали участие в боевых действиях, относятся к двум категориям.
Первые – это те, которые более профессиональные, которых мы, скажем так, не добили. Они используются российской федерацией для выполнения более или менее серьезных военных операций,
– сказал военный ВСУ.
Есть также и те, отметил он, которые хотят заработать и используются там, где российская армия либо боится, либо не хочет. Они менее профессиональные, и их не жалко, то есть так называемое "мясо".
Поэтому эти две категории сейчас есть в ЧВК "Вагнера" или ЧВК "Лига". У них там есть несколько ЧВК, просто их всех называют вагнеровцами, более известное такое название,
– пояснил он.
Военный отметил, что ранее вагнеровцы были более профессиональными. В ЧВК "Вагнера" шли зарабатывать деньги люди, которые имели серьезные военные специальности или по своему морально-психологическому составу туда подходили.
Костенко рассказал о двух категориях вагнеровцев: смотрите видео
Почему не все профессиональные
Костенко отметил, что эти категории вагнеровцев используются для различных задач. Например, в Сирии были малые конфликты, где они могли небольшими силами выполнять какие-то задачи. На войне в Украине, увидев, что так просто нашу страну не захватить, им стала нужна сразу массовость.
Не нужны были какие-то единичные военные операции, ведь они не сильно влияют на ход войны. И перед ними поставили другие задачи,
– сказал военный.
Поэтому в ЧВК "Вагнера", добавил Костенко, начали набирать больше разных по специальности людей для того, чтобы создать просто массовость. А там, где массовость, часто падает качество.
Вагнеровцы на войне в Украине: что известно
- российский бизнесмен и близкий к окружению путина евгений пригожин лично вербует наемников для террористического формирования ЧВК "Вагнера", которое участвует в войне против Украины. Для этого пригожин ищет желающих воевать среди узников российских колоний.
- Частная военная компания "Вагнера" завербовала для войны с Украиной более 1 000 заключенных. Привлекли 17 российских колоний.
- На Востоке "денацифицировали" одного из самых известных российских наемников ЧВК "Вагнера" – Владимира Анданова из Бурятии, позывной "Ваха".
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