С такими словами 16 октября Владимир Зеленский обратился к Европейскому совету. Он поднял вопрос об исчерпании запасов вооружения для защиты воздушного пространства.

Дефицит боеприпасов и роль европейской решимости

Президент Украины подчеркнул необходимость направления имеющихся в европейских арсеналах средств на защиту гражданского населения.

Конечно, мы всем вам благодарны, но я думаю, что вы должны это понять. Поэтому, пожалуйста, пусть то, что уже есть у европейских стран, будет использовано для защиты наших жизней,

– подчеркнул Зеленский.

Во время выступления глава государства выразил благодарность лидерам Европейского Союза за длительную поддержку. Он отметил, что именно сплоченность стран Европы стала важным фактором в сдерживании российской агрессии.

Европейский Союз не распался. Он не отступил и не поддался страху, когда речь шла о защите европейского образа жизни. И это имело не меньшее значение, чем мужество украинцев,

– заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что "если бы не решительный ЕС, Путин уже зашел бы значительно дальше".

Напомним, ранее украинский лидер указывал на значительный дефицит ракет PAC-2 и PAC-3 для систем Patriot. Тогда он подчеркнул, что Украина пока не является главным приоритетом в их поставках, ведь большинство боеприпасов перенаправляют на Ближний Восток.