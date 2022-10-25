Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Некоторые эксперты жалуются, что это морально устаревшая техника. Однако на это можно закрыть глаза. Важно, чтобы она эффективно сбивала вражеские воздушные цели.

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Hawk также усилят защиту украинского неба

По словам Мусиенко, у Украины также много оружия, которое еще "помнит" Холодную войну. Однако она показала себя эффективно в борьбе против России. К примеру, те же системы С-300 начали производить в конце 70-х годов.

Вопрос не в том, "помнит" ли установка Вьетнам, или Холодную войну. Главное, чтобы они были готовы к эксплуатации и могли выполнять свои функции. Это хорошие системы, которые также усилят нашу защиту в небе. Хорошая для нас поддержка,

– отметил Мусиенко.

Он призывает воспринимать передачу этих систем как промежуточный этап для получения более современных установок ПВО. Пока Украина ведет переговоры по этому поводу, передача систем Hawk – оптимальное решение.

Если эти системы находятся на складах в США, то пройдет немного времени, пока они окажутся в Украине. Также не следует забывать, что украинским военным еще придется освоить системы. Это не значит, что они окажутся в Украине через неделю. Однако процедура, как считает Мусиенко, в общем-то не будет слишком долгой.

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