Местные жители обеспокоены такой массовой вырубкой деревьев, а военные эксперты отмечают, что размещение военных объектов возле многоэтажек угрожает жизни людей.

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Как Москва готовится к обороне

В минобороны России утверждают, что массовая вырубка деревьев необходима для "защиты Москвы".

Первой площадкой ликвидирования деревьев стали опытные поля столичной сельскохозяйственной академии. И хотя насаждений там было не так много, однако всего за 2 недели землю залили асфальтом и установили 4 системы ПВО С-400.



Опытные поля академии / Фото The Insider

Также на площадке развернута многофункциональная система РЛС 92Н6Е, которая находит и сопровождает воздушные цели.

До ближайшего дома от площадки всего 200 метров. Жители дома заявляют, что о плохом пытаются не думать, но каждое утро проверяют, до сих пор на поле находятся системы ПВО.

Позже системы ПВО установили на территории парка-заповедника "Лосиный остров". Здесь также вырубили часть деревьев, чтобы установить ЗРК С-400. До ближайшего дома также меньше 200 метров. Теперь с одной стороны, люди выгуливают собак, а с другой – установлены ПВО.



ПВО установили в парке-заповеднике / Фото The Insider

Экологи очень возмущены установкой ПВО в заповедной зоне. Активисты даже написали жалобу в мэрии, однако получили ответ, что все действия по вырубке законны, поскольку "обеспечивают национальную безопасность Москвы".



Ответ из мэрии / Фото The Insider

Уничтожили 100 гектаров леса за 2 недели

Однако наибольшая катастрофа для экологии была нанесена в микрорайоне Курьяново. Более 100 гектаров леса на берегу реки было уничтожено для нужд минобороны России.

Активно уничтожать деревья начали в конце января. Зачистки для площадок с системами ПВО происходили так быстро, что местные жители не знали куда и обращаться с жалобами. Полное уничтожение леса заняло всего 2 недели: одна – на вырубку, вторая – на переработку сырья.



За 2 недели уничтожили более 100 гектаров леса / Фото The Insider

По информации журналистов, именно у Курьяново будет едва ли не самая большая площадка с системами ПВО. Всю площадь бывшего леса уже залили бетоном. Согласно плану, минобороны России планирует разделить территорию на 10 участков, на каждом из которых будут размещены военные.



Схема размещения площадок / Фото The Insider

Как ни стараются жители Москвы получить ответы от государственных органов, все отказываются комментировать строительство. Москвичи отправили несколько сотен писем в мэрию, однако там только сухо утверждают: "В настоящее время проводятся запланированные мероприятия".



Реакция мэрии на обращение граждан / Фото The Insider

Но ПВО устанавливается не только в заповедных зонах, но и на свалках. В Новой Москве системы ПВО установили на крупнейшей в Европе свалке. На мусорном полигоне установили П-18-2 "Прима", применяемую для обнаружения, определения и сопровождения воздушных целей. Самостоятельно такая система не используется, только в комплексе вместе с ЗРК "Бук" или "Тор".

В минобороны России ни разу не прокомментировали установление ПВО в Москве. И это притом, что представитель России в ООН Василий Небензя неоднократно критиковал Украину именно за якобы размещение систем ПВО в жилых кварталах.

Паника в Москве