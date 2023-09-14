Журналисты расследователи показали спутниковые снимки ПВО "Триумф" в Евпатории, уничтоженной, вероятно, ракетами Нептун.
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Что видно на спутниковых фото
Фото сделаны две недели назад и сегодня. На них отчетливо видно комплекс: его "глаза" в виде радаров и антенн и ракетный контейнер.
Комплекс ПВО "Триумф" возле Евпатории / фото @Osinttechnical
Отметим, что в Страткоме ВСУ сообщили, что нанесли удар по месту расположения вражеских ракетных комплексов "земля-воздух" возле Евпатории.
Источники 24 Канала в разведке СБУ уточнили, что военная контрразведка СБУ и ВМС Украины уничтожило российский комплекс ПВО "Триумф".
Что известно об операции
Согласно данным наших источников, сначала беспилотники СБУ поразили радары и антенны комплекса. После того как радиолокационные станции вышли из строя, подразделения ВМС нанесли удар по пусковым комплексам С-300/400 "Триумф" двумя крылатыми ракетами "Нептун".
ПВО "Триумф"Это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, которая эффективна против самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и т.д. Один такой комплекс стоит 1,2 млрд долларов США.