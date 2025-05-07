Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, которого цитирует NV.

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Как Украина отражает воздушные нападения противника

Украинская ПВО, по словам Юрия Игната, использует для сбивания воздушных целей зенитные ракетные войска, системы РЭБ, подразделения мобильных огневых групп и, конечно, авиацию.

У нас авиация, когда позволяют погодные условия, активно работает внутри страны. Самолеты, вертолеты не могут работать близко к линии фронта, потому что они будут сбиты. Российское ПВО достает далеко, поэтому авиация работает там, где может работать – внутри страны, где есть неприкрытые зоны ПВО,

– сказал Игнат.

Сейчас Украина также начала использовать более современные методы отражения атаки – дроны перехватчики. Один из таких в этом году показал свою эффективность, уничтожив около 200 БпЛА россиян. Начальник управления коммуникаций отметил, что этот метод защиты неба является одним из самых дешевых.

Юрий Игнат анонсировал новые решения украинской промышленности, изготавливающей инновационные средства поражения. Вероятно, это касается как методов уничтожения воздушных целей, так и соответствующего вооружения.

К слову, Игнат также рассказал, что российские дроны в последнее время стало труднее сбивать. По его словам, они теперь летают выше, вне зоны досягаемости стрелкового оружия. Также ситуация осложняется тем, что россияне одновременно атакуют с нескольких направлений и наносят удары большим количеством ударных БпЛА и дронов-имитаторов, в результате чего огневым группам может не хватать времени и средств для эффективного противодействия.