Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По некоторым данным, Украина в 2024 году пыталась получить хотя бы 7 систем, которые могут бороться против баллистики. Кажется, что их будет всего 5. Но эта информация базируется на данных из открытых источников.

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Сколько систем получила Украина

Как отметил Романенко, недавно Соединенные Штаты передали уже третью систему Patriot для Украины. Также Нидерланды передали собственную часть элементов к батарее этого ЗРК. Есть надежда, что наше государство нашло, как сформировать из этой помощи полноценную батарею.

Кроме того, была информация, что Италия передаст Украине вторую систему SAMP-T. Она также может сбивать баллистические ракеты.

Конечно, Украине будет сложно перекрыть всю территорию с помощью систем ПВО. Но важно, что наше государство может использовать истребители F-16 для сбивания вражеских ракет. Нужно готовиться к массированным ударам со стороны оккупантов.

Враг готовится к массированным ударам. У нас идет активная подготовка. Речь идет и о средствах ПВО, и о средствах РЭБ, и об инженерной защите объектов,

– сказал Романенко.