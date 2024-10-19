Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За деякими даними, Україна у 2024 році намагалася отримати хоча б 7 систем, які можуть боротися проти балістики. Видається, що їх буде всього 5. Але ця інформація базується на даних з відкритих джерел.

До теми Повітряні сили продемонстрували кадри роботи систем ППО IRIS-T: ефектні кадри

Скільки систем отримала Україна

Як наголосив Романенко, нещодавно Сполучені Штати передали вже третю систему Patriot для України. Також Нідерланди передали власну частину елементів до батареї цього ЗРК. Є сподівання, що наша держава знайшла, як сформувати з цієї допомоги повноцінну батарею.

Крім того, була інформація, що Італія передасть Україні другу систему SAMP-T. Вона також може збивати балістичні ракети.

Звісно, Україні буде складно перекрити усю територію за допомогою систем ППО. Але важливо, що наша держава може використовувати винищувачі F-16 для збиття ворожих ракет. Потрібно готуватися до масованих ударів з боку окупантів.

Ворог готується до масованих ударів. У нас йде активна підготовка. Йдеться і про засоби ППО, і про засоби РЕБ, і про інженерний захист об'єктів,

– сказав Романенко.