IRIS-T – це якісна німецька система, що здатна знищувати усі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 кілометрів. Кадрами роботи цієї системи ППО поділилися українські Повітряні сили.

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Про особливості IRIS-T

NASAMS та IRIS-T стали першими зенітними ракетними системами середньої дальності, що почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих російських атак.

Сьогодні Повітряні сили України мають чимало батарей NASAMS та IRIS-T. Це дозволяє поетапно витісняти морально та фізично застарілі ЗРК радянського виробництва.

Кадри роботи ЗРК IRIS-T: дивіться відео

Воювати на IRIS-T – одне задоволення,

– кажуть зенітники.

На сьогодні ця німецька система є найсучаснішим зенітним комплексом Повітряних сил. Зенітники відзначають потужність IRIS-T та дякують закордонним партнерам.

Раніше 24 Канал також писав про те, що Німеччина передала Україні два зенітних ракетних комплекси IRIS-T. Станом на сьогодні вже передали 5 систем IRIS-T SLM та 4 системи IRIS-T SLS.