Таку думку в щоденному зведенні для 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Зверніть увагу Росія атакувала Україну "Шахедами" понад 16 годин: у Київській і деяких областях була тривога

Як ЗСУ працюють проти дронів

В ніч на 16 жовтня росіяни запустили по Україні 136 дронів типу "Шахед".

Це показова атака. Частину "Шахедів" використовували як розвідувальні дрони, на деяких з них уже знаходять камери,

– зауважив Світан.

Повітряні Сили відзвітували про збиття 51 БпЛА. Світан переконаний, що левову частку решти нівелювали українські системи РЕБ. Ймовірно, в Україні з’явилися нові системи радіоелектронної боротьби, які перешкоджають зв’язку дронів із російським супутником.

"Знайшли новий механізм їх розвертати. Частина зіштовхується із землею, а частина заходить назад до Росії. Не виключаю, що до частини безпілотників могли підключатися і наші спеціалісти та відводити їх назад", – припустив військовий аналітик.

Він вважає, що такий механізм українські оборонці зможуть використовувати і проти російських ракет.

Цікаво, що й Президент України Володимир Зеленський 15 жовтня повідомив, що ЗСУ мають інноваційні рішення щодо роботи проти "Шахедів" та певних типів ракет.

Удар по росіянах на Запорізькому напрямку

Ворог активізував штурми на півдні України. За останні дні їм вдалося просунутися біля Времіївського виступу.

Росіяни просунулися на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Водночас з’явилося відео, як по росіянах на Запорізькому напрямку ЗСУ відпрацювали з Himars. Ракета з касетною боєголовкою M30 влучно накрила російський полігон. Дальність її до 80 кілометрів.

На полігон виходить зазвичай близько сотні російських окупантів, M30 чудово підходить для знищення цілої роти. Після такого накриття щонайменше декілька відділень ворога відмінусовується,

– підкреслив Світан.