Про ситуацію на Півдні розповів речник ОУВ "Таврія" Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, противник постійно завдає ракетних, авіаційних ударів і ударів безпілотними літальними апаратами.

Читайте також Заводять абсолютно нові угруповання: який напрям підсилюватимуть росіяни

Чи є загроза масштабного наступу російських військ

Владислав Волошин пояснив, що ситуація на всьому Південному напрямку доволі непроста. Водночас там немає такої кількості бойових зіткнень, як на деяких інших напрямках.

Однією з найгарячіших ділянок на лінії бойового зіткнення є напрямок від Приютного до Великої Новосілки, а також ділянка поблизу Оріхова та Гуляйполя.

Окремо я хотів би виділити Херсонський напрямок. У гирлі Дніпра ворог намагається взяти під контроль острови та постійно веде обстріли та завдає ударів по Херсону та прибережних населених пунктах,

– сказав Владислав Волошин.

Після того, як росіяни мали певні успіхи в напрямку Вугледара, вони проводять перегрупування та здійснюватимуть штурмові дії на інших напрямках. Зокрема, зараз ворог почав штурми на напрямку Приютне – Велика Новосілка.

Крім того, за словами Волошина, ворог перекидає особовий склад штурмових груп на передові позиції та готується до ведення штурмових дій поблизу Роботиного.

Також перекидає особовий склад на свої передові позиції в гирлі Дніпра, на Херсонському напрямку. Є така інформація, що, ймовірно, він і там почне активізацію своїх штурмових дій,

– додав речник.

При цьому Волошин наголосив, що наразі не йдеться про суттєве нарощення сил ворога на Півдні шляхом залучення резервів. Зараз росіяни формують штурмові підрозділи із живої сили вже наявних з'єднань.

"Ці штурмові підрозділи формуються з тих з'єднань, які діють на цьому напрямку. У кожному з таких з'єднань є свої штурмові групи. Особовий склад цих штурмових груп вони перекидають на передові позиції для того, щоб розпочинати штурмові дії малими групами піхоти. Мови про те, що формуються великі наступальні з'єднання не йде", – підсумував речник ОУВ "Таврія".