О ситуации на Юге рассказал спикер ОУВ "Таврия" Владислав Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, противник постоянно наносит ракетные, авиационные удары и удары беспилотными летательными аппаратами.

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Есть ли угроза масштабного наступления российских войск

Владислав Волошин пояснил, что ситуация на всем Южном направлении довольно непростая. В то же время там нет такого количества боевых столкновений, как на некоторых других направлениях.

Одним из самых горячих участков на линии боевого соприкосновения является направление от Приютного до Великой Новоселки, а также участок вблизи Орехова и Гуляйполя.

Отдельно я хотел бы выделить Херсонское направление. В устье Днепра враг пытается взять под контроль острова и постоянно ведет обстрелы и наносит удары по Херсону и прибрежным населенным пунктам,

– сказал Владислав Волошин.

После того, как россияне имели определенные успехи в направлении Угледера, они проводят перегруппировку и будут осуществлять штурмовые действия на других направлениях. В частности, сейчас враг начал штурмы на направлении Приютное – Большая Новоселка.

Кроме того, по словам Волошина, враг перебрасывает личный состав штурмовых групп на передовые позиции и готовится к ведению штурмовых действий вблизи Роботино.

Также перебрасывает личный состав на свои передовые позиции в устье Днепра, на Херсонском направлении. Есть такая информация, что, вероятно, он и там начнет активизацию своих штурмовых действий,

– добавил спикер.

При этом Волошин отметил, что пока речь не идет о существенном наращивании сил врага на Юге путем привлечения резервов. Сейчас россияне формируют штурмовые подразделения из живой силы уже имеющихся у соединений.

"Эти штурмовые подразделения формируются из тех соединений, которые действуют на этом направлении. В каждом из таких соединений есть свои штурмовые группы. Личный состав этих штурмовых групп они перебрасывают на передовые позиции для того, чтобы начинать штурмовые действия малыми группами пехоты. Речи о том, что формируются большие наступательные соединения не идет", – подытожил представитель ОУВ "Таврия".