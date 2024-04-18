Впрочем, во время заседания он почувствовал, что многие страны-члены ЕС понимают неотложность потребностей Украины. Об этом Марк Рютте сообщил по результатам саммита ЕС в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.

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"Каждая страна должна самостоятельно решать"

На вопрос, какие именно страны не хотят передавать системы ПВО, Марк Рютте отказался отвечать. Кроме того, он не подтвердил сколько именно новых систем хотят передать Украине, хотя ранее премьер Эстонии Кая Каллас говорила о шести таких системах. По словам Рютте, это засекреченная информация.

Причина в том, что в Европе есть ограниченное количество систем Patriot. Многие из них уже поставлены в Украину, но украинцам нужно больше. Я не могу подтвердить количество, которое вы только что назвали, потому что это засекреченная информация,

– утверждает он.

После вчерашней встречи в НАТО Марк Рютте отметил слова Столтенберга о том, что Украина должна быть в приоритете у государств-членов Альянса. То есть системы ПВО стоит передать, даже если это будет означать снижение национальной безопасности.

"В Европе есть больше систем, но для стран это означает, что они должны переоценить, могут ли они без них обойтись", – сказал Рютте.

Премьер Нидерландов также добавил, что каждая из этих стран должна самостоятельно решать, что делать с имеющимися системы ПВО. Однако, во время заседания он увидел "коллективное ощущение настоятельной необходимости помочь как можно скорее".

Отметим, что как пишет Politico, именно Франция, Италия, Испания и Греция колеблются относительно передачи новых систем ПВО для Украины.

Украина может получить 6 систем Patriot от партнеров НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц днем, 18 апреля, заявил, что Украина от партнеров по Североатлантическому альянсу может получить еще шесть систем противовоздушной обороны Patriot, помимо уже найденной Германией.

По его словам, НАТО дало четкую понять, что системы, которые имеют страны Североатлантического альянса, могут быть предоставлены Украине, чтобы дать возможность нашему государству лучше защитить себя от многочисленных российских атак.

Также европейские лидеры обсудили использование доходов, которые генерируют российские замороженные активы, на помощь Украине. Олаф Шольц отметил, что страны-члены ЕС согласились использовать их на закупку военной техники.