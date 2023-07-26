Об этом стало известно из отчета по поставке оружия и боеприпасов. Об усилении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Что известно об усилении ПВО

По словам украинского лидера, он заслушал текущие отчеты по поставкам оружия и боеприпасов. Поэтому стало известно, что есть усиление нашей системы ПВО.

Его направят туда, где сейчас больше всего нужно,

– отметил Зеленский.

На фронт отправятся 1 700 дронов

Как сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, на фронт отправят 1 700 беспилотников. Среди них – ударные и разведывательные коптеры.

"Птички" с искусственным интеллектом, который поможет эффективно распознавать, а затем уничтожать вражеские цели. Все беспилотники приобретены в рамках государственной программы Армия дронов", – подчеркнул Федоров.

Федоров показал дроны, которые отправят на фронт: смотрите видео

Украина нуждается в срочном усилении ПВО

Напомним, что недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в срочном усилении ПВО. В первую очередь, это необходимо для защиты наших людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы.

"Украина нуждается в срочном усилении ПВО для защиты наших людей, исторического наследия и продления Черноморской зерновой инициативы", – говорил президент.