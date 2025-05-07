Сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в комментарии NV.

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Почему российские дроны стало труднее сбивать

С вечера 6 мая до 13:30 7 мая россияне выпустили 187 дронов Брянская, Курская, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарская, а также из оккупированного Крыма. Силы ПВО уничтожили 81 ударный БпЛА, еще 64 беспилотника-имитатора были локально потеряны, однако более 40 "Шахедов" сбить не удалось.

Дроны начали летать выше, вне зоны досягаемости стрелкового оружия расчетов мобильных огневых групп. Это существенно усложняет работу нашей противовоздушной обороны. Кроме того, они одновременно атакуют какой-то из прифронтовых городов (областные центры) большим количеством ударных БпЛА и дронов-имитаторов, а времени и средств для эффективного противодействия, конечно, мало,

– объяснил Игнат.

Какие у Украины есть средства для отражения воздушных атак России

Для отражения воздушных атак привлекают все имеющиеся ресурсы – зенитные ракетные войска, системы РЭБ, мобильные огневые группы и авиацию.

У нас авиация, когда позволяют погодные условия, активно работает внутри страны. Самолеты, вертолеты не могут работать близко к линии фронта, потому что они будут сбиты. Российское ПВО достает далеко, поэтому авиация работает там, где может работать, – внутри страны, где есть неприкрытые зоны ПВО,

– отмечает Игнат.

Он также отметил, что для уничтожения вражеских дронов используются новейшие подходы – в частности, сбивания дронов беспилотниками-перехватчиками.

"Это один из самых дешевых методов сбивания, в том числе ударных БпЛА. Кроме того, время не стоит на месте, военная промышленность активно развивается, и в ближайшее время мы, видимо, увидим новые инновационные решения, как средств воздушного нападения, так и методов их уничтожения", – резюмировал представитель Воздушных сил.