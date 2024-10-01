Пыль с Каспия уже накрыла всю Украину. В Укргидрометцентре пишут о пылевой буре на территории временно оккупированной Луганщины, передает 24 Канал.
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Концентрация пыли довольно большая
Пыль распространяется за счет порывов ветра, которые становятся сильнее.
Известно, что концентрация пыли в воздухе такая большая, что трудно дышать.
Для того, чтобы обезопасить себя, нужно закрыть окна и не выходить из дома без надобности.
Концентрация пыли в воздухе очень высокая / Скриншот 24 Канала
В восточных, северных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается наибольшая концентрация пылевых частиц.
О том, что на Украину сует пыль с Каспия, предупреждали синоптики. В Укргидрометцентре прогнозировали, что пыль попадет на Киевщину 1 – 2 октября, однако это произошло раньше.