Пыль с Каспия уже накрыла всю Украину. В Укргидрометцентре пишут о пылевой буре на территории временно оккупированной Луганщины, передает 24 Канал.

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Концентрация пыли довольно большая

Пыль распространяется за счет порывов ветра, которые становятся сильнее.

Известно, что концентрация пыли в воздухе такая большая, что трудно дышать.

Для того, чтобы обезопасить себя, нужно закрыть окна и не выходить из дома без надобности.



Концентрация пыли в воздухе очень высокая / Скриншот 24 Канала

В восточных, северных, Полтавской и Днепропетровской областях ожидается наибольшая концентрация пылевых частиц.

О том, что на Украину сует пыль с Каспия, предупреждали синоптики. В Укргидрометцентре прогнозировали, что пыль попадет на Киевщину 1 – 2 октября, однако это произошло раньше.