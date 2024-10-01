Пил із Каспію уже накрив всю Україну. В Укргідрометцентрі пишуть про пилову бурю на території тимчасово окупованої Луганщини, передає 24 Канал.

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Концентрація пилу доволі велика

Пил поширюється за рахунок поривів вітру, які стають сильнішими.

Відомо, що концентрація пилу у повітрі така велика, що важко дихати.

Для того, щоб убезпечити себе, потрібно закрити вікна та не виходити з дому без потреби.



Концентрація пилу в повітрі дуже висока / Скриншот 24 Каналу

У східних, північних, Полтавській та Дніпропетровській областях очікується найбільша концентрація пилових частинок.

Про те, що на Україну суне пил із Каспію, попереджали синоптики. В Укргідрометцентрі прогнозували, що пил потрапить на Київщину 1 – 2 жовтня, проте це сталося раніше.