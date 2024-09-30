В Укргидрометцентре прогнозировали, что пыль попадет на Киевщину 1 – 2 октября. Пылевая буря бушует в Каспийской низменности, а ветер несет ее в нашу сторону.

Важно Киев поглотил дым: врач объяснила, насколько токсично влияние на здоровье и как защититься

Киевляне уже ощутили на себе пылевую бурю с Каспия

В местных пабликах люди жалуются, что уже намело пыли.

"Все в пыли": смотрите видео киевлян

У некоторых уже можно рисовать на подоконнике.

Панорама запыленного Киева от Суспильного

В столице 30 сентября видно "белое солнце" / Фото телеграм-каналы

Насколько загрязнен воздух в Киеве сейчас

В КГГА писали, что пыль коснулась преимущественно левого берега: в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах столицы фиксируется повышенная концентрация взвешенных частиц.

Загрязнение воздуха в столице 30 сентября / Фото КГГА

На вечер ситуация была такой:

Загрязнение воздуха в Киеве вечером 30 сентября / Скриншот 24 Канала

Интерактивная карта загрязнений воздуха в Киеве

Как обезопасить себя от воздействия пыли

Минздрав советует воздержаться от физической активности на улице, закрыть окна и пить много воды. Уместно будет носить маски.



Советы украинцам от Минздрава относительно пылевой бури / Инфографика Минздрава

На Киевщину идут пыль с Каспия и дым с северо-востока: данные Укргидрометцентра

Синоптики писали, что пыль будет поступать волнами и оседать. Такая ситуация продержится, вероятно, до пятницы 4 октября, когда направление ветра изменится.

Днем 30 сентября в Укргидрометцентре предупредили: наибольшая концентрация пылевых частиц ожидается в восточных, северных, Полтавской и Днепропетровской областях. В течение следующих 5 суток в столице и регионе будет преимущественно без осадков, поэтому загрязнение задержится.

Пыль, попавшая в Украину сегодня утром, распространяется на территорию Киевской, Житомирской и севере Винницкой области с востока, одновременно имеем ощутимый запах дыма, пришедший с севера,

– написали там.

Где движется облако пыли, которое идет на Украину / Фото Укргидрометцентр