В Укргідрометцентрі прогнозували, що пил потрапить на Київщину 1 – 2 жовтня. Пилова буря вирує в Каспійській низовині, а вітер несе її у наш бік.

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У місцевих пабліках люди скаржаться, що вже намело пилу.

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Панорама запиленого Києва від Суспільного

У столиці 30 вересня видно "біле сонце" / Фото телеграм-канали

У КМДА писали, що пил торкнувся поки що переважно лівого берега: у Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах столиці фіксується підвищена концентрація зважених часток.

де у Києві забруднене повітря 30 сьогодніЗабруднення повітря в столиці 30 вересня / Фото КМДА

На вечір ситуація була такою:

стан повітря у Києві заразЗабруднення повітря в Києві увечері 30 вересня / Скриншот 24 Каналу

Інтерактивна карта забруднень повітря в Києві

МОЗ радить утриматися від фізичної активності на вулиці, натомість зачинити вікна та пити багато води. Доречно буде носити маски.

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Поради українцям від МОЗ щодо пилової бурі / Інфографіка МОЗ

Синоптики писали, що пил надходитиме хвилями й осідатиме. Така ситуація протримається, імовірно, до п'ятниці 4 жовтня, коли напрям вітру зміниться.

Удень 30 вересня в Укргідрометцентрі попередили: найбільша концентрація пилових частинок очікується у східних, північних, Полтавській та Дніпропетровській областях. Протягом наступних 5 діб у столиці та регіоні буде переважно без опадів, тож забруднення затримається.

Пил, що потрапив в Україну сьогодні вранці, поширюється на територію Київщини, Житомирщини та півночі Вінниччини зі сходу, водночас маємо відчутний запах диму, що прийшов з півночі,
– написали там.

на Україну суне пил із Каспію - карта УкргідрометцентруДе рухається хмара пилу, яка суне на Україну / Фото Укргідрометцентр