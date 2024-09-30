В Укргідрометцентрі прогнозували, що пил потрапить на Київщину 1 – 2 жовтня. Пилова буря вирує в Каспійській низовині, а вітер несе її у наш бік.

Важливо Київ поглинув дим: лікарка пояснила, наскільки токсичний вплив на здоров'я та як захиститись

Кияни вже відчули на собі пилову бурю з Каспію

У місцевих пабліках люди скаржаться, що вже намело пилу.

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У декого вже можна малювати на підвіконні.

Панорама запиленого Києва від Суспільного

У столиці 30 вересня видно "біле сонце" / Фото телеграм-канали

Наскільки забруднене повітря в Києві зараз

У КМДА писали, що пил торкнувся поки що переважно лівого берега: у Дарницькому, Дніпровському та Голосіївському районах столиці фіксується підвищена концентрація зважених часток.

Забруднення повітря в столиці 30 вересня / Фото КМДА

На вечір ситуація була такою:

Забруднення повітря в Києві увечері 30 вересня / Скриншот 24 Каналу

Інтерактивна карта забруднень повітря в Києві

Як убезпечити себе від впливу пилу

МОЗ радить утриматися від фізичної активності на вулиці, натомість зачинити вікна та пити багато води. Доречно буде носити маски.



Поради українцям від МОЗ щодо пилової бурі / Інфографіка МОЗ

На Київщину суне пил із Каспію та дим із північного сходу: дані Укргідрометцентру

Синоптики писали, що пил надходитиме хвилями й осідатиме. Така ситуація протримається, імовірно, до п'ятниці 4 жовтня, коли напрям вітру зміниться.

Удень 30 вересня в Укргідрометцентрі попередили: найбільша концентрація пилових частинок очікується у східних, північних, Полтавській та Дніпропетровській областях. Протягом наступних 5 діб у столиці та регіоні буде переважно без опадів, тож забруднення затримається.

Пил, що потрапив в Україну сьогодні вранці, поширюється на територію Київщини, Житомирщини та півночі Вінниччини зі сходу, водночас маємо відчутний запах диму, що прийшов з півночі,

– написали там.

Де рухається хмара пилу, яка суне на Україну / Фото Укргідрометцентр