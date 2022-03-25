Видео обнародовали 25 марта в телеграмме Сухопутных войск ВСУ. Однако там не указали, где именно сделали эту запись.
Заметьте Три тысячи добровольцев из США готовы сражаться с Россией в Украине в международном батальоне
Попросили рассказать, что происходит
На кадрах видно вдребезги разбитую технику оккупантов. Из снесенной башни, а также корпуса танка шел густой белый дым. Мужчину попросили рассказать, что это такое.
Позади меня российский танк. Добро пожаловать в Америку,
– пошутил служащий.
Также рядом было несколько бойцов в разной форме. Поэтому, вероятно, они тоже добровольцы других стран, которые приехали помогать нам бороться за свободу.
Российский танк пылает на фоне служащих: смотрите видео
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