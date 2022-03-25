Видео обнародовали 25 марта в телеграмме Сухопутных войск ВСУ. Однако там не указали, где именно сделали эту запись.

Заметьте Три тысячи добровольцев из США готовы сражаться с Россией в Украине в международном батальоне

Попросили рассказать, что происходит

На кадрах видно вдребезги разбитую технику оккупантов. Из снесенной башни, а также корпуса танка шел густой белый дым. Мужчину попросили рассказать, что это такое.

Позади меня российский танк. Добро пожаловать в Америку,

– пошутил служащий.

Также рядом было несколько бойцов в разной форме. Поэтому, вероятно, они тоже добровольцы других стран, которые приехали помогать нам бороться за свободу.

Российский танк пылает на фоне служащих: смотрите видео

Кстати – Оккупанты сдают свои танки за вознаграждение: смотрите видео