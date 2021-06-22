Об этом в эксклюзивном комментарии 24 каналу рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

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Что известно о пылевой буре в июне

"Пылевое облако" накануне протянулось от Запорожской области через Днепропетровщину, Полтавщину, Черкасщину до Киева и Черниговщины. По словам очевидцев явления, в воздухе видна пыль и частицы песка. Киевляне жалуются, например, на то, что из-за этого им, в частности, стало трудно дышать.

Обратите внимание! Ранее пылевые бури чаще возникали в южных и восточных регионах Украины. Впрочем, теперь они подбираются и севернее, достигая даже Киева.

Откуда пришла пылевая буря

По словам Балабух, пылевая буря, которая началась в стране 19 июня, вероятнее всего "пришла" из региона Каспийского моря, то есть из Казахстана. Ведь в этом регионе наблюдается достаточно мощный антициклон, а Украина расположена как раз на его западной периферии. Воздушные массы направляются с востока и юго-востока. Воздух, поступавший оттуда, был достаточно сухим, усиливалась скорость ветра. Поэтому он принес в Украину пыль, которая образовалась в Средней Азии. Метеоролог отметила, что уже вскоре пылевая буря, которая вызвала столько интереса у украинцев, закончится. "Скоро увидим ясное небо", – заверила она.

Чем явление опасно для людей

Буря, которая всколыхнула Украину в июне, не имеет угрожающих масштабов. Ведь возникла она не непосредственно на территории страны, а "пожаловала" из другого региона. Поэтому значительный ущерб населению или природе нанести не сможет. Впрочем, может влиять на людей, которые имеют хронические заболевания дыхательных путей или аллергические реакции. Им стоит оставаться дома или же надевать на улице защитную маску.



Пылевая буря в Киеве в июне 2021 года / Фото "Укринформ"

Украина страдала от пылевых бурь в XX веке

Но опасность заключается в том, что пылевые бури могут не только "мигрировать" из других регионов, но и образовываться в Украине. Такая вероятность возрастает, чего не было уже на протяжении нескольких десятков лет. Явление было довольно опасным для украинцев в первой половине XX века, особенно в 1960 – 1970 годы.

Это была настолько огромная проблема, когда буквально в течение нескольких часов почвенный покров чуть ли не из целой области мог переместиться на значительное расстояние,

– отметила Балабух.

И добавила, что такие случаи постоянно повторялись. Именно поэтому украинцам пришлось искать способ, как с ними бороться. Решили посадить лесополосы – и это помогло не только уменьшить скорость ветра летом, но и сохранять влагу, а зимой задерживать снег. Поэтому на протяжении почти 30 лет в Украине не наблюдалось мощных пылевых бурь, которые длились более 12 часов.

Проблема возвращается из-за вырубки лесополос

Метеоролог подчеркнула, что в течение последних лет в Украине меняются атмосферные процессы. Мы все чаще попадаем в зоны с мощными барическими градиентами, это приводит к росту скорости ветра. Если такое происходит весной, когда нет растительного покрова и начинаются сельскохозяйственные работы, это и приводит к образованию пылевых бурь. Это явление в 2020 году наблюдали на Киевщине, Житомирщине и Черниговщине.

Это довольно уникальный случай, когда пылевая буря наблюдалась не на Херсонщине, где это бывает довольно часто, а в лесостепной зоне и на Полесье,

– обратила внимание Балабух.

Поэтому сейчас образование этого атмосферного явления с одной стороны обусловливает изменение циркуляции атмосферы, а с другой – его распространению способствует именно человеческая деятельность. "Мы видим, что у нас практически везде вырубили лесополосу. Она с катастрофической скоростью исчезает с наших дорог, мы остаемся без защиты и становимся более уязвимыми", – предостерегла эксперт.



Пылевая буря на Житомирщине в 2020 году / Скриншот из видео

Чем грозит мощная пылевая буря

В случае возникновения мощных пылевых бурь, есть риск потерять плодородные почвы. "Тот же чернозем, который формировался многие сотни, а то и тысячи лет, может буквально за несколько часов исчезнуть с этой территории", – предостерегла Балабух. В таком случае люди потеряют основу для сельского хозяйства.

Мы потеряем свою землю в буквальном смысле этого слова – ее просто развеет ветром. Останутся суглинки, на которых нельзя будет получить такой урожай, как до того,

– предупредила метеоролог.

С другой стороны пылевая буря провоцирует ухудшение видимости, увеличение аварий и ухудшение самочувствия. В то же время пыль, которая поднимается с определенной территории, должна где-то осесть. Это угрожает объектам инфраструктуры и может создать проблемы даже для регионов, расположенных далеко от эпицентра бури.