Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух.

До теми Частину України накрила потужна пилова буря: могла "прийти" з Росії – відео

Що відомо про пилову бурю у червні

"Пилова хмара" напередодні простягнулася від Запорізької області через Дніпропетровщину, Полтавщину, Черкащину до Києва та Чернігівщини. За словами очевидців явища, у повітрі видно пил та частинку піску. Кияни скаржаться, наприклад, на те, що через це їм, зокрема, стало важко дихати.

Зверніть увагу! Раніше пилові бурі частіше виникали на у південних та східних регіонах України. Втім, тепер вони підбираються й північніше, сягаючи навіть Києва.

Звідки прийшла пилова буря

За словами Балабух, пилова буря, яка почалася у країні 19 червня, найімовірніше "прийшла" з регіону Каспійського моря, тобто з Казахстану. Адже у цьому регіоні спостерігається досить потужний антициклон, а Україна розташована якраз на його західній периферії. Повітряні маси прямують зі сходу та південного сходу. Повітря, яке надходило звідти, було досить сухим, посилювалася швидкість вітру. Тому воно принесло в Україну пил, який утворився у Середній Азії. Метеорологиня зазначила, що вже незабаром пилова буря, яка викликала стільки інтересу в українців, закінчиться. "Скоро побачимо ясне небо", – запевнила вона.

Чим явище небезпечне для людей

Буря, яка сколихнула Україну в червні, не має загрозливих масштабів. Адже виникла вона не безпосередньо на території країни, а "завітала" з іншого регіону. Тому значної шкоди населенню чи природі завдати не зможе. Втім, може впливати на людей, які мають хронічні захворювання дихальних шляхів або алергічні реакції. Їм варто залишатися вдома або ж одягати на вулиці захисну маску.



Пилова буря у Києві у червні 2021 року / Фото "Укрінформу"

Україна потерпала від пилових бур у XX столітті

Та небезпека полягає у тому, що пилові бурі можуть не тільки "мігрувати" з інших регіонів, але й утворюватися й в Україні. Така ймовірність зростає, чого не було вже протягом кількох десятків років. Явище було досить небезпечним для українців у першій половині XX століття, особливо у 1960 – 1970 роки.

Це була настільки величезна проблема, коли буквально протягом кількох годин ґрунтовий покрив мало не з цілої області міг переміститися на значну відстань,

– наголосила Балабух.

Й додала, що такі випадки постійно повторювалися. Саме тому українцям довелося шукати спосіб, як з ними боротися. Вирішили посадили лісосмуги – й це допомогло не лише зменшити швидкість вітру влітку, а й зберігати вологу, а взимку затримувати сніг. Тож упродовж майже 30 років в Україні не спостерігалося потужних пилових бур, які тривали понад 12 годин.

Проблема повертається через вирубку лісосмуг

Метеорологиня підкреслила, що протягом останніх років в Україні змінюються атмосферні процеси. Ми все частіше потрапляємо у зони з потужними баричними градієнтами, це призводить до зростання швидкості вітру. Якщо таке відбувається навесні, коли немає рослинного покриву та починаються сільськогосподарські роботи, це й призводить до утворення пилових бур. Це явище у 2020 році спостерігали на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині.

Це досить унікальний випадок, коли пилова буря спостерігалася не на Херсонщині, де це буває досить часто, а у лісостеповій зоні та на Поліссі,

– звернула увагу Балабух.

Тож зараз утворення цього атмосферного явища з одного боку зумовлює зміна циркуляції атмосфери, а з іншої – її поширенню сприяє саме людська діяльність. "Ми бачимо, що у нас практично скрізь вирубали лісосмугу. Вона з катастрофічною швидкістю зникає з наших доріг, ми залишаємось без захисту і стаємо вразливішими", – застерегла експертка.



Пилова буря на Житомирщині у 2020 році / Скриншот з відео

Чим загрожує потужна пилова буря

У разі виникнення потужних пилових бурі, є ризик втратити родючі ґрунти. "Той же чорнозем, який формувався багато сотень, а то й тисячі років, може буквально за декілька годин зникнути з цієї території", – застерегла Балабух. У такому випадку люди втратять основу для сільського господарства.

Ми втратимо свою землю у буквальному значенні цього слова – її просто розвіє вітром. Залишаться суглинки, на яких не можна буде отримати такий урожай, як до того,

– попередила метеорологиня.

З іншого боку пилова буря провокує погіршення видимості, збільшення аварій та погіршення самопочуття. Водночас пил, який підіймається з певної території, повинен десь осісти. Це загрожує об'єктам інфраструктури й може створити проблеми навіть для регіонів, розташованих далеко від епіцентру бурі.