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      Піщані бурі на трасах Київ – Чоп та Київ – Ковель: поліція попередила водіїв – відео

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      Піщана буря на Житомирщині / Скріншот з відео

      На автодорогах Київ – Чоп та Київ – Ковель 16 квітня у межах Житомирської області через піщану бурю знизилася видимість. Через сильні пориви вітру спостерігається задимлення.

      Про це інформує поліція Житомирської області на своїй фейсбук-сторінці.

      Актуально Піщана буря піднялася на Київщині – в Ірпені знесло дах: фото, відео

      Поліція закликає водіїв, які заїжджають у район, де утворилася піщана буря або значне задимлення, зупинитися у безпечному місці та перечекати таке явище.

      Рух транспортних засобів у місцях виникнення ускладнень регулюють патрульні поліцейські.

      Що відомо про піщані бурі на Київщині та Житомирщині

      • У деяких районах Києва та низці містечок довкола по обіді 16 квітня здійнялася піщана буря. Різкий вітер, окрім того, що розносить пил, ще й пошкодив дах одного з будинків.
      • Небо над Києвом і областю одразу ж змінилося в кольорі, через пісок у повітрі видимість значно погіршилася.
      • В Ірпені сильний вітер зніс частину даху будинку у районі гаражного кооперативу "Машторф".
      • У Київській міській держадміністрації вже прокоментували ситуацію. Кажуть, що таке погодне явище зумовлене змінами клімату: а саме цьогорічною безсніжною зимою і відсутністю звичної норми опадів.
      • Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер.

      Піщана буря на Київщині – дивіться відео 24 каналу

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Негода в Україні Поліція Новини Житомира Екологія Надзвичайні ситуації Новини України
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