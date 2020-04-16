Піщані бурі на трасах Київ – Чоп та Київ – Ковель: поліція попередила водіїв – відео
На автодорогах Київ – Чоп та Київ – Ковель 16 квітня у межах Житомирської області через піщану бурю знизилася видимість. Через сильні пориви вітру спостерігається задимлення.
Про це інформує поліція Житомирської області на своїй фейсбук-сторінці.
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Поліція закликає водіїв, які заїжджають у район, де утворилася піщана буря або значне задимлення, зупинитися у безпечному місці та перечекати таке явище.
Рух транспортних засобів у місцях виникнення ускладнень регулюють патрульні поліцейські.
Що відомо про піщані бурі на Київщині та Житомирщині
- У деяких районах Києва та низці містечок довкола по обіді 16 квітня здійнялася піщана буря. Різкий вітер, окрім того, що розносить пил, ще й пошкодив дах одного з будинків.
- Небо над Києвом і областю одразу ж змінилося в кольорі, через пісок у повітрі видимість значно погіршилася.
- В Ірпені сильний вітер зніс частину даху будинку у районі гаражного кооперативу "Машторф".
- У Київській міській держадміністрації вже прокоментували ситуацію. Кажуть, що таке погодне явище зумовлене змінами клімату: а саме цьогорічною безсніжною зимою і відсутністю звичної норми опадів.
- Як наслідок – повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, що і є причинами утворення пилу, який у столицю приніс північно-західний вітер.
Піщана буря на Київщині – дивіться відео 24 каналу
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