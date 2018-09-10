"Пыня и цифровые технологии": в сети появился новый мем с Путиным

Президент России Владимир Путин 9 сентября пришел на выборы мэра Москвы. Правда, проголосовать он смог лишь с третьей попытки, поэтому пользователи в Twitter сделали из этого веселый мем.

Хотя глава ЦИК Элла Памфилова позже пояснила, что бюллетень нужно вставлять в урну лицевой стороной, однако Путин сделал наоборот.

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Урна "ответила", что его бюллетень неустановленной формы и отказалась его принимать. На это Путин удивленно спросил: "Да ладно?".

Ну кто-нибудь подскажет подполковнику, что ксерокс это не урна для голосования? pic.twitter.com/1hpjYYiJBC — Valtri (@Valtryi) 10 вересня 2018 р.

Это видео сразу стало популярным и появилось несколько шуточных мемов. Вот самые смешные 6 вариантов:

Пыня и цифровые технологии pic.twitter.com/Tyz3HGIOYG — дмитрий stoff (@dim_stoff) 9 вересня 2018 р.

Напомним, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз официально вступил в должность президента России. Пользователи соцсетей внимательно следили за процессом инаугурации Путина и сказали свое "острое словцо" в мемах, карикатурах и материалах.