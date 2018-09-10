"Пыня и цифровые технологии": в сети появился новый мем с Путиным
Президент России Владимир Путин 9 сентября пришел на выборы мэра Москвы. Правда, проголосовать он смог лишь с третьей попытки, поэтому пользователи в Twitter сделали из этого веселый мем.
Хотя глава ЦИК Элла Памфилова позже пояснила, что бюллетень нужно вставлять в урну лицевой стороной, однако Путин сделал наоборот.
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Урна "ответила", что его бюллетень неустановленной формы и отказалась его принимать. На это Путин удивленно спросил: "Да ладно?".
Это видео сразу стало популярным и появилось несколько шуточных мемов. Вот самые смешные 6 вариантов:
Напомним, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз официально вступил в должность президента России. Пользователи соцсетей внимательно следили за процессом инаугурации Путина и сказали свое "острое словцо" в мемах, карикатурах и материалах.