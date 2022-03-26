Об этом в своем телеграме рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что уже отправили на согласование пять гуманитарных коридоров.

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Людей попытаются вывезти из шести населенных пунктов

Как рассказал Сергей Гайдай, постараются эвакуировать людей из Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Попасной, Горного, а также Нижнего. Уже известно, что удалось вывезти 40 человек из Тошковки.

Надеюсь, ситуация с безопасностью позволит вывезти всех желающих. Потому что в прошлый раз автобус в Лисичанске попал под обстрел российской армии, поэтому люди не смогли выехать,

– подчеркнул он.

Сергей Гайдай подчеркнул, что вывозить людей из этих населенных пунктов будут только при отсутствии обстрелов. Также он добавил, что в обратном направлении отправится транспорт, который привезет в область гуманитарный груз.

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