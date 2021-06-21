В городе Докшицы 23-летняя девушка пыталась сделать селфи в городском фонтане. В результате она получила мощный электрический разряд.

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Трагедия произошла в ночь на 21 июня. По информации белорусского издания, после удара током девушка погибла на месте.

Реакция правоохранителей на гибель от тока

"Девушка опустила ноги в воду, чтобы сфотографироваться, и сразу же получила смертельный удар. В Докшицком РОВД (районном отделе внутренних дел – 24 канал) подтвердили факт гибели", – говорится в сообщении.

В настоящее время полиция проводит расследование о причинах того, почему в фонтане возле здания районного исполкома был отрытый источник тока и доступ к объекту никто не ограничил. В то же время в следственном комитете Беларуси пообещали подробно прокомментировать обстоятельства гибели девушки в течение дня.

Обратите внимание! 8 июня в Харькове 13-летняя девушка получила удар током после того, как с друзьями поднялась на верх железнодорожного моста. Она коснулась рукой линии электропередач и упала. Это привело к несовместимой с жизнью травме.