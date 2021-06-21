У місті Докшиці 23-річна дівчина намагался зробити селфі в міському фонтані. В результаті вона отримала потужний електричний розряд.

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Трагедія сталася в ніч на 21 червня. За інформацією білоруського видання, після удару струмом дівчина загинула на місці.

Реакція правоохоронців на загибель від струму

"Дівчина опустила ноги у воду, щоб сфотографуватися, і одразу ж отримала смертельний удар. У Докшицькому РВВС (районному відділі внутрішніх справ – 24 канал) підтвердили факт загибелі", – мовиться у повідомленні.

Наразі поліція проводить розслідування щодо причини того, чому в фонтані біля будівлі районного виконкому було відрите джерело струму й доступ до об'єкта ніхто не обмежив. Водночас у слідчому комітеті Білорусі пообіцяли детально прокоментувати обставини загибелі дівчини протягом дня.