Жертву наїзду звали Міріам, їй був 31 рік. Жінка гуляла набережною Сени.
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Жінка впала та вдарилась головою
Після того, як в неї в'їхав електросамокат, італійка впала та вдарилась головою об тротуар. Медики, що прибули на місце трагічного зіткнення, змогли відновити у жертви серцебиття.
До лікарні Міріам повезли у стані коми. До свідомості вона так і не прийшла і померла через 2 дні.
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У Нью-Йорку після зіткнення з електросамокатом загинула актриса
Зазначимо, що схожий інцидент стався у Нью-Йорку. Там внаслідок наїзду електросамокату загинула 65-річна актриса Ліза Бейнс. У жінки була несумісна з життям травма голови, попри це вона боролась протягом 10 днів.