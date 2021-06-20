Жертву наїзду звали Міріам, їй був 31 рік. Жінка гуляла набережною Сени.

Варто прочитати Самокати у місті: чому з ними багато проблем та чи чекати окремих законів

Жінка впала та вдарилась головою

Після того, як в неї в'їхав електросамокат, італійка впала та вдарилась головою об тротуар. Медики, що прибули на місце трагічного зіткнення, змогли відновити у жертви серцебиття.

До лікарні Міріам повезли у стані коми. До свідомості вона так і не прийшла і померла через 2 дні.

Важливо! Після трагедії у Парижі відновили дискусії про обмеження швидкості для електросамокатів. Наразі цей показник становить 50 кілометрів на годину.

До теми Транспорт є, а правил немає: коли в Україні нарешті врегулюють рух електросамокатів

У Нью-Йорку після зіткнення з електросамокатом загинула актриса

Зазначимо, що схожий інцидент стався у Нью-Йорку. Там внаслідок наїзду електросамокату загинула 65-річна актриса Ліза Бейнс. У жінки була несумісна з життям травма голови, попри це вона боролась протягом 10 днів.