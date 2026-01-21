Выжгли на теле пленного "слава России": журналисты выяснили, кто к этому причастен

Летом 2025 года мир всколыхнуло фото украинского военнопленного Андрея Переверзева с выжженной на теле надписью "слава России". Шрамы остались после операции, которую проводил российский врач.

Журналисты проекта "Схемы" выяснили, кто это мог сделать.

Кто причастен к пыткам пленного?

Во вторник, 20 января, журналисты опубликовали список россиян, которые могут быть причастны к пыткам украинского военнопленного Андрея Переверзева.

Речь идет о двух врачах из Краснодара – абдоминального хирурга Юрия Кузнецова и хирурга-проктолога Андрея Крячко.



Крячко и Кузнецов / Фото "Радио Свобода"

Согласно данным расследования, надпись "слава России" на теле пленного появилась 24 февраля 2024 года во время хирургического вмешательства в "Донецком клиническом территориальном медицинском объединении" – крупнейшем медучреждении на ВОТ Донецкой области. Правоохранители отмечают, что именно в эту больницу регулярно наведывались оба врача вместе с другими участниками группы "Друзья медицины Донбасса", которая объединяет около двух десятков врачей из разных регионов России.



Медицинское учреждение в Донецке / Фото "Радио Свобода"

Журналисты собрали ряд материалов, которые свидетельствуют о вероятном пребывании Кузнецова и Крячко в этой больнице в день проведения операции Андрею Переверзеву. Дополнительным подтверждением информации является сообщение хирурга Кузнецова, опубликованное в тот же день. В нем он отметил, что приехал вместе с Крячко на Донбасс, доставил гуманитарную помощь, помог коллегам, поддержал военных на передовой и поздравил их с праздником 23 февраля.

Из анонимных показаний медиков из Донецка стало известно, что операции в больнице проводят только врачи из России, а подобные действия вряд ли могли состояться без ведома руководства учреждения.

Также редакция "Схем" связалась с российскими хирургами, которые фигурируют в деле. Крячко на запросы не отреагировал, однако Кузнецов ответил и заявил, что 24 февраля операций не проводил.

Журналисты обнародовали список врачей, которые в тот день могли находиться во время операции украинского военнопленного. Среди них: заведующие двух хирургических отделений – Александр Шаталов и Никос Енгенов, урологического – Валентин Кобец, реанимационного – Наталья Толстова, проктологического – Александр Борота.

Полное расследование дела Андрея Переверзева: смотрите видео

Что известно об Андрее Переверзеве?

Мужчина начал свой военный путь в 2023 году. В составе 79-й отдельной штурмовой бригады держал оборону в Донецкой области, на Покровском направлении. 23 февраля 2024 года связь с Андреем оборвалась. По словам военнослужащего, по их позиции отработал танк, а затем зашла пехота. Российские военные, что вытащили его из блиндажа, удивились, что он выжил – потому что не дышал и не имел пульса. Андрея взяли в плен.

Андрей рассказывал, что первую медицинскую помощь ему не оказали – из открытых ран текла кровь и он постоянно терял сознание. А когда пришел в себя россияне начали допрашивать и пытать, применяя ток по ранам. Впрочем, впоследствии прооперировали.

О надписи на теле узнал после перевода в палату.