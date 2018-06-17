Пытки в отделениях полиции в Украине: докладчик ООН привел ужасные примеры

В Украине на этапе задержания правоохранители иногда применяют серьезные избиения и пытки.

Об этом специальный докладчик ООН по вопросам пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения Нильс Мельцер рассказал DT.UA.

Он отметил, что чаще всего заявления о ненадлежащем отношении полиции касаются именно задержания. Мельцер пояснил, что человека официально берут под стражу и регистрируют в журнале иногда три дня и более.

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Спецдокладчик ООН пояснил, что во время, когда человека держат неофициально в отделении, иногда применяют серьезные избиения и пытки.

По его словам, для пыток используют электрошокеры, людей подвешивают в наручниках.

Даже 14-летние четко описали, как выполняли по ним эту процедуру. Рассказывали и о том, что на голову надевали полиэтиленовые пакеты, заворачивали липкой лентой на шее, чтобы подавить. Кроме того, бывали еще и устные угрозы: насилия, избиения, сексуального насилия. Обычно это были только угрозы,

– добавил Мальцер.

Эксперт подчеркнул, что для уменьшения пыток Украине следует отказаться от оценки деятельности полиции по плановым показателям. Он пояснил, что из-за такой нормы правоохранители заставляют невинных силой признаваться в якобы совершенном.

"Чем амбициознее полицейский, чем сильнее хочет получить повышение, тем более предвзято он будет относиться и применять пытки, тем чаще с его стороны будут фиксировать ненадлежащее отношение. Поэтому нужно отходить от этой плановой мотивации", – отметил Мельцер.