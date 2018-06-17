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Тортури у відділках поліції в Україні: доповідач ООН навів жахливі приклади

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Тортури у відділках поліції
Тортури у відділках поліції / 24 Канал

В Україні на етапі затримання правоохоронці подекуди застосовують серйозні побиття та тортури.

Про це спеціальний доповідач ООН з питань катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження Нільс Мельцер розповів DT.UA.

Він зазначив, що найчастіше заяви про неналежне ставлення поліції стосуються саме затримання. Мельцер пояснив, що людей офіційно беруть під варту та реєструють в журналі іноді три дні і більше.

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Спецдоповідач ООН пояснив, що у час, коли людину тримають не офіційно у відділку, іноді застосовують серйозні побиття і тортури.

За його словами, для тортур використовують електрошокери, людей підвішують у наручниках.

Навіть 14-річні чітко описали, як виконували щодо них цю процедуру. Розповідали і про те, що на голову одягали поліетиленові пакети, замотували липкою стрічкою на шиї, щоб придушити. Крім того, бували ще й усні загрози: насильства, побиття, сексуального насильства. Зазвичай це були тільки загрози,
– додав Мальцер.

Експерт наголосив, що для зменшення тортур Україні варто відмовитися від оцінки діяльності поліції за плановими показниками. Він пояснив, що через таку норму правоохоронці змушують невинних силою зізнаватися у нібито скоєному.

"Чим амбітніший поліцейський, що жадає отримати підвищення, тим упередженіше він буде ставитися і застосовувати тортури, тим частіше з його боку будуть фіксувати неналежне ставлення. Тому потрібно відходити від цієї планової мотивації", – відзначив Мельцер.

Теги: Новини України Поліція ООН
Джерело: 24 Канал
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