Сгенерированные QR-коды планируют сделать идентичными тем, что были во время пандемии COVID-19. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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QR-код вместо военного билета
Арахамия сообщил, что через территориальные центры комплектования и социальной поддержки военно-учетные данные обновили 2944 украинца, через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) – 3703 человека. Еще 415 094 военнообязанных сделали это через мобильное приложение Резерв+.
Следующий шаг – генерация QR-кода, которой будет заменой необходимости носить с собой военный билет,
– написал председатель депутатской фракции.
Ранее представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщал, что через Резерв+ данные обновляют в 80 раз больше, чем в ЦПАУ.
Обновление данных через Резерв+
- Резерв+ – украинское мобильное приложение, что позволяет военнообязанным обновить свои учетные данные и получить информацию о себе в реестре "Оберег". Выполняет роль электронного кабинета для военнообязанного.
- Сервис Резерв+ новый, его запустили 18 мая. Впрочем, по словам представителя Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина, он сразу же вызвал большой ажиотаж.
- С 18 июня в Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанного, призывника или резервиста.