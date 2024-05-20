Сгенерированные QR-коды планируют сделать идентичными тем, что были во время пандемии COVID-19. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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QR-код вместо военного билета

Арахамия сообщил, что через территориальные центры комплектования и социальной поддержки военно-учетные данные обновили 2944 украинца, через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) – 3703 человека. Еще 415 094 военнообязанных сделали это через мобильное приложение Резерв+.

Следующий шаг – генерация QR-кода, которой будет заменой необходимости носить с собой военный билет,

– написал председатель депутатской фракции.

Ранее представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщал, что через Резерв+ данные обновляют в 80 раз больше, чем в ЦПАУ.

Важно! Все военнообязанные должны обновить данные в течение 60 дней, то есть до 16 июля 2024 года. Во время обновления данных направление на ВВК выдаваться не будет. Оно может быть выписано в случае необходимости позже.

Обновление данных через Резерв+