Даже в самые темные времена в Краматорске звучит украинская песня

Так, начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко опубликовал видео из Краматорска, где слышно, как ребенок поет "Ой, у лузі червона калина".

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Невероятная сила украинской песни пробивается даже в самые темные времена.

Тишину опустевших краматорских улиц прорезает звонкий девичий голос, распевающий песню Сечевых стрелков. С "Червоною калиною" мы воевали с россиянами сто лет назад, с "Червоною калиною" воюем с ними сейчас,

– написал Кириленко.

Он поблагодарил маленькую украинку за этот яркий момент нашей обороны и подчеркнул: "мы нашу славную Украину непременно развеселим".

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