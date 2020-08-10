Для упрощения подключения новых объектов бизнеса к электросетям необходимы капитальные инвестиции в сети, привлечь которые возможно при внедрении стимулирующего тарифа – RAB-тарифа.

Об этом рассказала Анна Деревянко, директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА), пишет "Енергореформа".

"Простота и стоимость подключения – это два пункта, которые далеки от идеала в Украине. Стоит отметить, что есть даже кейсы, когда новым компаниям, чтобы открыть бизнес в Украине, надо потратить 10% от общего бюджета проекта на подключение к сетям", – подчеркнула руководитель ассоциации.

По мнению Деревянко, если говорить об упрощении подключения к сетям, решить вопрос могут только масштабные инвестиции в развитие электросетей, увеличение запаса мощности, обновление инфраструктуры. Таким образом, предпринимателю не нужно будет оплачивать електроинфраструктуру под свой бизнес, а значит, и цена подключения будет меньше.

Всем известно, что наши сети изношены очень сильно и требуют капитальных инвестиций, что возможно при внедрении стимулирующего тарифа. Это повлечет за собой обновление сетей, сокращение количества ремонтов и приведение индекса SAIDI (отключений в минутах на пользователя) к европейским нормам и показателям,

– подчеркнули в ЕБА.