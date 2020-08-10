Для спрощення підключення нових об'єктів бізнесу до електромереж необхідні капітальні інвестиції в мережі, залучити які можливо при впровадженні стимулюючого тарифу – RAB-тарифу.

Про це розповіла Анна Дерев'янко, директорка Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), пише "Енергореформа".

"Простота й вартість підключення – це два пункти, які далекі від ідеалу в Україні. Варто відзначити, що є навіть кейси, коли новим компаніям, щоб відкрити бізнес в Україні, треба витратити 10% від загального бюджету проєкту на підключення до мереж", – підкреслила керівник асоціації.

На думку Дерев'янко, якщо говорити про спрощення підключення до мереж, вирішити питання можуть тільки масштабні інвестиції в розвиток електромереж, збільшення запасу потужності, оновлення інфраструктури. Таким чином підприємцю не потрібно буде оплачувати електроінфраструктуру під свій бізнес, а значить, і ціна підключення буде менше.

Всім відомо, що наші мережі зношені дуже сильно і вимагають капітальних інвестицій, що можливо при впровадженні стимулюючого тарифу. Це спричинить за собою оновлення мереж, скорочення кількості ремонтів і приведення індексу SAIDI (відключень в хвилинах на користувача) до європейських норм і показників,

– підкреслили в ЄБА.