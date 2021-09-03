Реже всего голосовал в Верховной Раде нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Столар. Он принял участие лишь в 2,5% от всех голосований. То есть все остальные разы он не нажимал ни "за", ни "против", ни "воздержался". Вероятно, нардеп просто не ходил на работу.
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Список нардепов-прогульщиков
- Степан Ивахив принял участие в 4% голосований;
- Вадим Рабинович – 5%,
- Андрей Деркач и Игорь Абрамович – 7%,
- Игорь Палица, Александр Дубинский, Дмитрий Шенцев – 8%,
- Тарас Козак – 9%,
- Александр Герега, Юлия Левочкина, Александр Фельдман – 10%.
Часть нардепов безответственно относится к своим обязанностям. Отказ от голосований стала формой саботажа работы ВР со стороны отдельных парламентских фракций. Штрафы за отказ от голосований не слишком влияют на действия депутатов,
– заявил председатель КИУ Алексей Кошель.
Кто чаще всего голосует
Всего за 2 года работы Верховной Рады 9-го созыва состоялось 9500 голосований. Самыми активными были:
- "Слуга народа" – 84% голосований;
- "Европейская Солидарность" – 80%.
- "Голос" – 74%,
- группа "Доверие" – 71%,
- ВО "Батькивщина" – 63%.
Самые низкие результаты у депутатов группы "За майбутне" и ОПЗЖ – 53% голосований и 46% соответственно.